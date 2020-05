Sjokkovergang for norsk 19-åring – går frå nivå tre i Noreg til Arsenal

sport

– Han er klar for Arsenal, ja. Klubben har ikkje gjort det offisielt endå, men han har signert for klubben. Dei gleder seg veldig til å få over George, som dei ser på som ein spennande spelar, seier Cheikh Diaw, agenten til spelaren, til NTB.

Lewis er fødd i Rwanda og starta karrieren i Tromsøs ungdomsavdeling før ferda gjekk vidare til Tromsdalen. I august 2019 vart han klar for Fram Larvik. Den hausten fekk han to kampar for laget i 2. divisjon.

Seinast i juni 2019 spelte Lewis for Tromsdalen 2 i 4. divisjon. No er han altså klar for den engelske giganten Arsenal.

– Planane for George er å trene med U23-laget og etter kvart noko med A-laget. Då han var på prøvespel synst klubben han var så god at han trena med A-laget dei siste tre dagane. Klubben ville signere han allereie etter tre treningar, seier agenten.

Gleder seg

Han legg til at Lewis gleder seg stort til å starte eit nytt kapittel i Arsenal.

– George er veldig klar. Han gleder seg utruleg mykje og er ekstremt glad.

Agenten fortel at mange klubbar var interesserte i Lewis før han var på prøvespel i både Ipswich og Arsenal. Valet fall til slutt på Arsenal.

Ikkje registrert i Fram

Det kan òg sportsleg leiar i Fram Larvik, Jostein Jensen, stadfeste. Det gjorde han tidlegare fredag til VG.

– Det er den beskjeden eg har fått, at han er klar for Arsenal. Han er ikkje registrert i Fram. Overgangen skal vere i orden.

– Det må vere moro for dykk, på nivå 3, å sjå ein eigen spelar bli klar for Arsenal?

– Erru gæren! Det er kjempemoro at det går endå ein spelar frå Fram til eit betre nivå, seier Jensen.

