Ødegaard med sjeldan intervju: – Draumen er Champions League

sport

– Alle spelarar i verda drøymer om å spele Champions League, sa Ødegaard i eit intervju gjort av Real Sociedads presseavdeling.

Lokalavisa El Diario Vasco bruker fleire sitat derfrå i artikkelen sin.

Det kjem ikkje konkret fram kvar Ødegaard speler neste sesong, men mykje tyder på at han held fram i Real Sociedad til sommaren 2021.

– Målet vårt er å komme blant topp fire på tabellen og komme oss til Champions League.

Real Sociedad ligg på 4.-plassen før La Liga blir i gang igjen sparka. Første kamp for Ødegaard kjem neste søndag mot Osasuna.

Ødegaard er utleidd frå Real Madrid, og avtalen gjeld for to sesongar. Men det skal finnast ein opsjon som gir Real Madrid ei moglegheit til å hente han heim midtveges. Ifølgje den velinformerte avisa Marca er det lite som tyder på at det skjer i sommar.

Ødegaard snakkar i intervjuet på tysdag om ein lang «periode med individuell trening» og kvar «godt det følast å vere tilbake som ein del av eit lag». Han seier òg at «laget skal vinne for fansen» som ikkje får vere til stades på stadion når byrjar på igjen.

Nordmannen har vore ein av dei store stjernene i spansk toppfotball etter at han vart henta frå Nederland for eit snautt år sidan.

(©NPK)