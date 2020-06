Tiger Woods ber folk roe seg ned

sport

– Hjartet mitt tilhøyrer George Floyd, hans kjære og oss alle som har det vondt akkurat no, skriv Woods på Twitter.

– Eg har alltid hatt stor respekt for den som handhevar lova. Dei trenar mykje på å vite korleis, når og kvar dei skal bruke makt. Denne sjokkerande tragedien markerte tydeleg eit skilje.

USA opplever dei mest omfattande raseopptøyane sidan 1960-talet.

Woods' utsegner kjem i rekkja av reaksjonar frå mange utøvarar. Både basketballegenda Michael Jordan og tennisspelaren Coco Gauff har reagert kraftig.

Afroamerikanske George Floyd døydde 25. mai etter at ein kvit politibetjent i Minneapolis-politiet under ein arrestasjon heldt kneet sitt pressa mot nakken hans heilt til kroppen hans vart livlaus, sjølv om Floyd sa at han ikkje fekk puste.

(©NPK)