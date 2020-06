Infantino hyllar støttemarkeringane til George Floyd

sport

Det tyske fotballforbundet DFB etterforskar om Borussia Dortmund-spelarane Jadon Sancho og Achraf Hakimi, Schalkes amerikanske midtbanespelar Weston McKennie og Borussia Mönchengladbach-spiss Marcus Thuram bør straffast for å ha markert si støtte til avdøde Floyd under Bundesliga-runden i helga.

Floyd døydde førre veke etter at ein kvit politimann i Minneapolis under ein arrestasjon sette kneet sitt på nakken hans i mange minutt. Hendinga har ført til massive demonstrasjonar over heile USA og fleire stader i verda.

– For å unngå tvil: I ei Fifa-turnering ville dei nylege demonstrasjonane frå spelarar i Bundesliga-kampar fortene ein applaus, ikkje ei straff, seier Infantino i ei Fifa-fråsegn.

Tidlegare har det internasjonale fotballforbundet oppmoda til bruk av sunn fornuft i vurderingar av om spelarar bør straffast for politiske ytringar på banen.

Regelorganet i fotballen, Ifab, nektar spelarar i å ytre seg i form av «politiske, religiøse eller personlege slagord, uttalar, bodskap eller bilde». Men Fifa viser til sine eigne kampanjar mot rasisme og antydar at spelarane ikkje bør påleggjast sanksjonar.

DFB granskar spelarane i tråd med Ifabs reglar, men president Fritz Keller har understreka at han forstår markeringane.

– Offera for rasisme treng all vår solidaritet, sa han.

