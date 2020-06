Tottenham-Son om militærlivet: – Likte det verkeleg

sport

Son var tre veker i heimlandet og avtente tre vekers militærteneste. Verneplikta er obligatorisk for alle sørkoreanske menn. 27-åringen slapp å måtte avtene to år i militæret etter at han var med å vinne Asiameisterskapen, men han måtte ta eit trevekers kurs.

– Det var ei flott erfaring, seier 27-åringen i eit intervju med Tottenhams TV-kanal

Han viste gode evner i uniform – særleg i skytedelen. Tottenham-spissen fortel at han likte militær disiplin.

– Eg kan ikkje fortelje om alt eg gjorde, men eg likte det verkeleg. Folka der var hyggjelege. Dei tre vekene var tøffe, men eg prøvde å nyte det, seier Son.

– Den første dagen var det ingen som kjende kvarandre, men etter kvart som vi vart betre kjende, jobba vi ti på rommet som eit lag og hjelpte kvarandre. Det var fantastisk, held han fram

Han var skadd då Premier League måtte ta koronapause i midten av mars. No kan han ikkje vente særleg lenger for å kome i gang igjen 17. juni.

– Fysisk er eg i god form. Eg trenar knallhardt for å nå det maksimale nivået mitt, og eg er snart der, sa han.

(©NPK)