AaFK-Agdestein mistar heile 2020-sesongen

sport

Det tyder at Agdestein mistar heile 2020-sesongen som følgje av at korsbandet rauk. Det viste undersøkingar etter at han tysdag måtte forlate treninga med store smerter i kneet.

28-åringen har kontrakt med klubben ut sesongen.

Agdestein var i engelske Brighton frå 2011 til 2013, der det vart totalt seks kampar i meisterskapsserien. Han har eliteseriekampar for Haugesund og Odd, og dessutan 1.-divisjonskampar for Kristiansund og Aalesund. I 2012 spelte han sin einaste aldersbestemte landskamp då han fekk 20 minutt for U21-landslaget mot Slovenia.

Dette er fjerde gong på elleve månader at ein AaFK-spelar slit korsbandet. I juli 2019 var det Izunna Uzochukwu som var uheldig, ein månad seinare rauk Tarjei Aase Omenås sitt korsband, medan Kaj Ramsteijn var ute i fleire månader etter at korsbandet hans rauk i starten av september same år.

(©NPK)