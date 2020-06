Ladies Tour of Norway utsett til 2021

sport

Medan utgåva til mennene av Tour of Norway vart avlyst i 2020 grunna dårleg økonomi, vart det torsdag bestemt at Ladies Tour of Norway er utsett til 2021. Noregs einaste World Tour-ritt skulle eigentleg vore arrangert i perioden 13.–16. august, men no er det bestemt at det blir utsett eitt år som følgje av koronaviruset og restriksjonane rundt viruset.

– Det er først og fremst regelen om ein meters avstand og restriksjonane ved innreise til Noreg som gjer at vi må ta dette steget, seier rittdirektør Roy Moberg i ei pressemelding.

– Vi har prøvd alt, men etter å ha rådført oss både med Kulturdepartementet og Folkehelseinstituttet har vi ikkje fått nokon lovnader om lette i desse forholda til den 13. august. Dette respekterer vi sjølvsagt, vi er tydelege på at helse er viktigast, understrekar Moberg.

World Tour-rittet er ein av Noregs største årlege internasjonale idrettsarrangement med toppryttarar frå heile verda. Desse har no – sjølv om dei er profesjonelle og har dette som yrke – inga moglegheit til å kome inn i Noreg for å konkurrere.

– Vi har sett på alle moglegheiter og var klare for å arrangere utan publikum og med nødvendige smitteverntiltak. Men utan ryttarar frå utlandet kan vi ikkje arrangere eit World Tour-ritt. Det er med tungt hjarte vi tek denne avgjerda, men vi lovar å kome sterkt tilbake i 2021 med eit nytt «Ladies Tour of Norway» på høgaste nivå, seier Moberg vidare.

No startar i staden planlegginga for rittet for neste år. Moberg fortel at rittet førebels ligg inne i UCI sin kalender 19.–22. august.

(©NPK)