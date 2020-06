Tokyo-guvernør vil forenkle OL

sport

Guvernøren sa torsdag at det er nødvendig å både forenkle og rasjonalisere leikane som følgje av koronapandemien dersom det skal bli mogleg å få arrangert OL med start om i overkant av 13 månader.

Koike har ikkje spesifisert kva slags forenklingar og forandringar som skal gjerast, men seier diskusjonar om å endre på enkelte ting er nødvendig.

– Vi må rasjonalisere det som går an å rasjonalisere, og forenkle det som går an å forenkle, seier guvernøren.

Avisa Yomiuri Shimbun skriv at kjelder internt i organisasjonskomiteen seier at det må vere obligatoriske virustestar for utøvarar, trenarar og tilskodarar. I tillegg skal eit forslag ha vore å ha færre tilskodarar på arenaene.

Det har òg vorte diskutert avgrensa rørsle inn og ut frå OL-landsbyen der utøvarane skal bu. Det er noko Japan diskuterer med Den internasjonale olympiske komiteen (IOC). Å utsetje OL ytterlegare er heilt umogleg.

Koronaviruset har ikkje ramma Japan altfor hardt. I underkant av 17.000 har vorte smitta, medan 900 har døydd som følgje av viruset i landet med over 126 millionar innbyggjarar.

(©NPK)