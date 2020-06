Wada-sjef seier at dopingjuksarane vil bli tekne

sport

På grunn av koronapandemien har det vorte gjort langt færre dopingtestar dei siste månadene. Nokon vil kanskje la seg freiste til å ty til ulovlege metodar, men dei blir no åtvara.

– Viss nokre idiotar får ideen om at det no er fritt fram å dope seg, vil eg seie nei! Vi vil ta dei som prøver å jukse under pandemien. Vi startar med ei rekkje testar i samarbeid med våre antidopingorganisasjonar så raskt som mogleg. Hovudoppgåva vår er å hindre doping, seier han i eit intervju med den tyske nettstaden Sportbuzzer torsdag.

Wada har måtta redusere kapasiteten av dopingtestinga si på grunn av reiserestriksjonar i fleire nasjonar under koronapandemien.

– Vi har likevel heile tida jobba hardt for å hindre og avsløre doping, seier Banka.

Kjempe imot doping

Den tidlegare polske idrettsministeren opplyste at dopingtesting berre er ein måte å avsløre moglege juksarar på. Biologiske blodpass, grundigare analysar og samarbeid med toll- og politistyresmakter er andre måtar å kjempe mot doping i idretten på.

Han opplyste at dei såkalla Dried Blood Spot-analysane vil testast ut under Tokyo-OL neste sommar og offisielt bli tekne i bruk i vinter-OL i Beijing i 2022.

Han nemner at kunstig intelligens kan brukast til å finne avvik.

Forbetre finansieringa

Banka tok over som Wada-president 1. januar og sa at han tek sikte på å forbetre finansieringa av Wada som blir støtta av regjeringar og idrettsforbund.

– Vi har 40 millionar dollar til rådvelde, men når eg samanliknar dette med ein fotballklubb eller eit sykkellag, er det latterleg lite, seier han.

– Budsjettet vårt samsvarar ikkje med forventningane. Derfor har eg foreslått å forbetre dei økonomiske ressursane for antidopingkampen … Vi kan berre verne rein idrett med eit større budsjett, seier han.

(©NPK)