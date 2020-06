«Norske» Chelsea kåra til engelsk ligameister i fotball for kvinner

sport

Fredag stadfesta Det engelske fotballforbundet (FA) at superligaen for kvinnene og meisterskapsserien skal avgjerast på poengsnitt, medan opprykk og nedrykk blir avgjort på sportslege prestasjonar.

Det inneber at Chelsea kan juble for den tredje superligatittelen sin. Liverpool rykkjer ned, medan Aston Villa kan juble for opprykk.

Manchester City endar på 2.-plass, noko som inneber meisterligaplass komande sesong. City leidde ligaen med eitt poeng føre Chelsea, men hadde éin kamp meir spelt enn London-laget.

Sidan resultata på nivå tre og nedover har vorte kansellert, rykkjer ingen lag ned frå nivå to. Det er godt nytt for Charlton, som har den norske trioen Sara Eggesvik, Pernille Gardien og Lisa Eide i troppen.

Etter at superligaen vart avslutta med direkte verknad førre måndag, har tre forslag vorte skisserte. Ifølgje Sky Sports var eitt forslag å annullere sesongen. Dei to andre var at sesongen vart avgjord på poengsnitt. Forskjellen mellom dei to var om nedrykk skulle gjennomførast.

Det har ikkje vore spelt superligafotball i England sidan 23. februar som følgje av koronavirusutbrotet. Det stod att seks fulle serierundar, men laga har spelt ulikt tal på kampar.

(©NPK)