Langrennsleiren møter krav om millionar i NM-garanti

Dette er ein av dei nye, store utfordringane som har dukka opp i kjølvatnet av koronautbrotet. På fagmøtet denne veka i langrennskomiteen kom det fram at forbundet, arrangørar, klubbar og utøvarar støyter på problem i samband med logistikk og overnatting under til dømes junior-NM på ski.

– Det er nokre tilfelle der hotella på arrangementsstaden har kome med krav og vilkår vi ikkje har sett før. Då koronaen gjorde at Noreg stengde i vinter, førte det til at både junior-NM og NM del 2 vart avlyste, og hotella mista dei overnattingane. Derfor ønskjer dei å sikre inntektene og interessene sine, seier Asgeir Moberg, som er arrangementsansvarleg for langrenn i Skiforbundet, til Langrenn.com.

I eit tenkt reknestykke for junior-NM der det er snakk om 2300 menneske som skal overnatte, kan Skiforbundet måtte garantere for fleire millionar kroner per døgn for sengeplassar, ifølgje nettstaden.

– Viss vi reknar 1500 kroner per døgn, blir det over 3,4 millionar kroner per døgn meisterskapen varer. Viss det blir slik at ingen kan overnatte på same rom på grunn av smittevernomsyn, blir det plutseleg endå mykje dyrare, seier Moberg.

Skiforbundet, som også er hardt ramma av koronakrisa, har inga moglegheit til å stille sånne garantiar.

