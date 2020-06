Stig-André Berge satsar mot OL og VM: – Har eit forsprang

sport

Den snart 37 år gamle bronsevinnaren frå OL i Rio de Janeiro for fire år sidan gjekk i tenkeboksen då det vart klart at Tokyo-leikane vart utsette i eit år som følgje av koronapandemien.

Samtidig kan virusutbrotet vere det som gir han ein ekstra medaljesjanse når det skal brytast på OL-matta i den japanske hovudstaden.

Måndag kom beskjeden om at Berge held fram satsinga til og med neste år. Sjølv om han var usikker på om han skulle halde fram, har ikkje Berge slutta å trene.

– Alle tenkjer «no veit vi ikkje kva som skjer om ein måned eller neste år». Korleis kan eg då få eit forsprang på dei andre? Jo, no kan eg setje inn støyten, no kan eg trene ordentleg og leggje ned den harde jobben. Så når vi står der i OL neste år har eg eit forsprang på dei andre, fordi eg har dei månadene her bak meg, sa ein innbitent Berge på pressekonferansen på den nye treningsstaden sin på Slynga i Rælingen.

OL i Tokyo blir det fjerde OL-et hans om det kan gå som planlagt neste sommar. Det kom òg ei anna nyheit frå Berge på pressekonferansen:

– Eg har faktisk bestemt meg for at eg har ekstremt lyst til å halde fram til Tokyo 2021. Og eg kan ikkje sjå for meg noko betre enn å avslutte framfor eit fullsett Jordal Amfi, sa Berge.

I det ligg det ei avsløring om at han kjem til å bryte i VM på norsk jord i oktober neste år. Det blir hans aller siste meisterskap.

Det har ikkje vore noka enkel avgjerd for Berge å satse vidare. Før koronautbrotet var han fast bestemt på at karrierepunktum skulle setjast i august 2020.

– Det har vore ein veldig vanskeleg periode for meg som idrettsutøvar. Det vart ei heilomvending. Eg skulle leggje skorne på hylla i august og leve eit normalt liv. Eg var bestemd på at det var slutt. Så eg klarte ikkje umiddelbart å tenkje at «OK, no skal vi køyre vidare». Eg måtte tenkje på familien, på det økonomiske og så vidare.

– Men det å finne motivasjon, det var ikkje så vanskeleg, eigentleg. Det å setje seg eit nytt mål. Kvifor skal ein gi seg på topp? Eg tenkjer at eg heller vil gi meg når kurva går nedover, sa bryteveteranen.

Hans førre konkurranse var under bryte-EM i Roma i februar. Han klarte ikkje å ta den tredje EM-medaljen sin på rad, etter sølv i både 2018 og 2019. Berge er sjeleglad for at han ikkje gav seg etter bronsen i Rio-OL i 2016.

– Eg er ekstremt glad for at eg ikkje gav meg etter OL i Rio. Eg har fått vere med på fire EM-titlar (norske lagkameratar) og har lyst til å vere ein del av den fantastiske gruppa vi har no.

Berge debuterte i seniorsamanheng med bronse i 54-kilosklassen i NM i Porsgrunn i 1999, som 15-åring. I proffkarrieren har han teke OL-bronse, VM-bronse i Tasjkent i 2014 og tre EM-sølv – frå Sofia i 2007, Kaspijsk i 2018 og Bucureşti i 2019.

