Håp for Aleesami og Gabrielsen: Dommar oppheva nedrykk for Amiens og Toulouse

sport

Det er gode nyheiter for Amiens-spelar Haitam Aleesami og Toulouse-spelar Ruben Gabrielsen, som elles måtte sjå fram mot ein sesong på det nest øvste nivået i fransk fotball.

Dei kan ikkje sleppe jubelen laus heilt enno. Retten har instruert ligaen til å saman med fotballforbundet sjå på seriestrukturen og moglegheita for å utvide til 22 lag og pålagt dei å komme fram til noko innan 30. juni.

Den franske ligaen (LFP) bestemde seg allereie i april for å runde av seriesesongen fordi virustiltaka til styresmaktene ikkje gav håp om å kunne spele sesongen ferdig. Det vart bestemt at Amiens og Toulouse skulle rykkje ned, eit vedtak som gjorde at Amiens gjekk til retten.

– Urettferdig og feil, sa Aleesami førre månad til NTB om vedtaket. Med ti serierundar igjen var laga berre fire poeng frå kvalifiseringsplass.

Conseil d'État godkjende tysdag vedtaket om å avbryte sesongen, men godtok ikkje grunngivinga for å flytte ned dei to botnlaga.

(©NPK)