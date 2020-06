Meisterligasluttspel truleg i Portugal, Europaligaen i Tyskland

sport

Det skriv fleire medium tysdag. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er i ferd med å planleggje avslutninga av klubbturneringane sine før dei gjer vedtak på styremøtet onsdag 17. juni.

Heilt til nyleg skal ein ha halde døra open for å fullføre cupspelet med heime- og bortekampar på vanleg vis, berre utan tilskodarar. På grunn av problem med reiserestriksjonar skal ein no vere forhippen på å fullføre turneringane med spel i ein by eller eit nærområde.

Det betyr kvartfinalar, semifinalar og finale avvikla som ei miniturnering. Ifølgje BBC er planen no at meisterligafinalen blir spelt 23. august, medan europaligafinalen skal gå to dagar før.

Peikar seg ut

Både Tyskland, Spania og Russland skal ha uttrykt interesse for å bli arrangør, men Lisboa har ifølgje fleire peika seg ut som vertsby for sluttspelet i Meisterligaen. Byen har to moderne arenaer med alle fasilitetar som trengst for å avvikle høgprofilerte kampar, og byen har framifrå hotellkapasitet. Smittesituasjonen i landet er under kontroll, og seriefotballen har allereie starta igjen.

Dessutan har ikkje Portugal nokon lag igjen i Champions League, slik at ingen får heimefordel.

Kva som blir gjort med dei fire returkampane som står igjen i åttedelsfinalen, er eit ope spørsmål. Kanskje skal også dei spelast same staden.

Klar favoritt

For Europaligaen er det ifølgje avisa Bild nesten sikkert at sluttspelet blir lagt til Tyskland, men det står mellom to område: Rhein-Main-Neckar (Frankfurt, Mainz, Sinsheim/Hoffenheim og Wiesbaden) og Nordrhein-Westfalen (Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf og Duisburg).

Bild skriv at dei tyske fotballstyresmaktene helst ønskjer seg det siste alternativet fordi ein då berre har éi delstatsregjering å rette seg etter. Uefa skal vere av same oppfatning.

Dortmund høyrer til i same området, men er ifølgje Bild ikkje aktuell som arena fordi stadion er så stor at det etter Uefas meining vil bli for mange synleg tomme sete under TV-overføringane.

Mange kampar igjen

I Europaligaen er ingen kvartfinalistar klare. I seks åttedelsfinalar rakk ein å spele første kamp før viruspandemien stoppa sesongen. Tre tyske klubbar er framleis med i turneringa: Eintracht Frankfurt, Leverkusen og Wolfsburg.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vann 5–0 borte mot LASK i den første åttedelsfinalen og er i høgaste grad med i kampen om pokalen, som ser ut til å skulle delast ut på tysk jord.

Europaligafinalen skulle eigentleg vore spelt i Gdansk i Polen i mai, medan Champions League-finalen skulle gått av stabelen i Istanbul i Tyrkia.

