Oppgitt Sagosen etter PSG-krav

– Eg måtte reise ned til Paris for å gjere ferdig dei siste vekene av kontrakten. Det var eit krav for å få utbetalt det som står att av lønn og bonus. Men her i Frankrike ligg vi tre–fire veker etter Noreg når det gjeld gjenopning av samfunnet. Vi får ikkje lov til å røre ein handball ein gong. Så vi møtest tre gonger i veka for fysisk trening og ikkje noko anna enn det, seier Sagosen i eit intervju med Topphåndball.

TV 2 har òg omtala saka.

– Det er forbanna irriterande, legg Sagosen til.

Han er ein av dei best betalte handballspelarane i verda med ei grunnlønn som skal liggje på vel seks millionar per sesong.

Sagosen flyttar til Kiel i Tyskland seinare i sommar, og PSG var harde med nordmannen på oppløpet av samarbeidet. Den franske klubben kravde at han var i Paris kontrakttida ut for å betale han det han har krav på i løn.

Sagosen vart årets spelar òg i fransk handball denne sesongen.

