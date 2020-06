Trenaren til Håvard Nordtveit måtte gå

sport

47 år gamle Schreuder tok over klubben då suksesstrenaren Julian Nagelsmann gjekk til RB Leipzig føre førre sesong. Schreuder kom frå trenarjobben i Ajax.

Hoffenheim held sjuandeplassen med fire kampar att av sesongen. Klubben takkar Schreuder for jobben han har gjort. Men opplyser at usemje om framtida for laget gjorde at dei vil ha endringar. 47-åringen hadde kontrakt ut 2022-sesongen.

Aldri tidlegare har ein Bundesliga-klubb skifta trenar så seint i ein sesong. Matthias Kaltenbach, Michael Rechner, Timo Gross, Marcel Rapp og Kai Herdling skal i fellesskap leie klubben gjennom dei siste kampane.

– Vi var såpass usamde i viktige spørsmål at det ikkje hadde noka meining å halde fram samarbeidet ut sesongen, heitte det frå klubbdirektør Alexander Rosen i ei pressemelding.

(©NPK)