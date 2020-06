sport

Det opplyser Det italienske fotballforbundet.

Overgangsvindauget opnar normalt 1. juli, men som følgje av at sesongen blir forlengd til starten av august, blir det flytta i to månader.

Serie A-fotballen i Italia vart stansa 9. mars og blir teken opp att 20. juni.

Ifølgje Sky Sports ligg det an til at ein òg i England vil flytte overgangsvindauget i sommar. I Frankrike, der 2019/20-sesongen vart erklært ferdigspelt, har ein allereie opna for overgangar mellom nasjonale klubbar.

