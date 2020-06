278 får følgje dansk cupoppgjer frå tribunen

sport

Det opplyser AaB, med norske Inge André Olsen som sportssjef, på nettsida si.

Grunnen til at ikkje opnar for at fleire skal kunne sjå kampen frå tribuneplass er at ifølgje danske smittevernsreglar er 500 det samla talet personar som kan vere til stades under eit arrangement.

Talet inkluderer spelarar, trenarar, dommarar, presse og andre medarbeidarar.

– Det er positivt at vi igjen kan ha tilskodarar til stades for å støtte laget vårt på heimebane sjølv om det er langt frå like mange som vil gjerne ville hatt. Det er eit viktig skritt i riktig retning, og vi ser fram til å kunne skape litt stemning på tribunane igjen, seier Aabs administrerande direktør Thomas Bælum.

Alle dei 250 plassane går til personar med sesongkort og først til mølla-prinsippet gjeld.

Den danske regjeringa opplyste tidlegare i veka at dei vil sjå på moglegheita om å avvikle kampar med fleire enn 500 personar til stades i superligaen, og at dei vil ha drøftingar med klubbane om den saka.

