Aronian klar for semifinale mot Carlsen etter dramatisk siger

Aronian leigde 5–3 etter første dag av kvartfinalen og leigde framleis med to poeng etter at spelarane vann kvart sitt parti med svarte brikker i dei fire første hurtigsjakkpartia tysdag.

Så gjekk dei over til «clutch»-partia der det var tredoble poeng for siger, og då starta dramatikken for alvor. Gristsjuk vann det første partiet etter 46 trekk og overtok dermed leiinga med 8–7 før det aller siste partiet, som Aronian måtte vinne.

Russaren ville sikra semifinaleplassen med remis, men Aronian tvinga han til eit par tabbetrekk som vippa partiet i armensk favør, og etter 29 trekk kunne Aronian juble for siger.

– Det er ei fantastisk kjensle, som å forelske seg. Ein opplever det ikkje mange gonger i livet, men blodet strøymer til hovudet. Det er ei vakker kjensle, sa Aronian i intervju med arrangøren om korleis det kjendest då han avgjorde.

No er det klart for semifinale mot Carlsen.

– Eg liker å spele mot Magnus, som eg gjer det mot Gristsjuk. Det er spelarar som utfordrar deg, som skaper ting. Eg liker utfordringa og føler meg velsigna som får oppleve det. Eg kunne lett ha tapt i dag, sa Aronian.

I den andre semifinalen møtest amerikanarane Fabiano Caruana og Wesley So. Caruana og Leinier Dominguez vann to parti kvar med svarte brikker tysdag, før dei spelte remis i begge «clutch»-partia. Dermed forsvarte Caruana leiinga på tre poeng frå første dag.

Turneringa i regi av St. Louis Chess Club, og med total premiesum på rekordstore 265.000 dollar, blir avslutta søndag.

