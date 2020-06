sport

Uefas styremedlemmer samlast (utsett frå slutten av mai) neste onsdag. Avgjerdene der vil leggje klare føringar for korleis fotballsesongen i Noreg blir sjåande ut.

– Det er jo eit heilt uverkeleg år. Akkurat no er vi veldig fornøgd med at vi kjem i gang 16. juni med Eliteserien og 3. juli førstedivisjon, seier Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, til NTB.

– 17. juni (Uefa-styremøtet) avgjer mykje. Kanskje blir europeisk fotball stengd meir og at det ikkje blir så mange internasjonale periodar. Det kan gjere at det blir mogleg å spele nasjonale seriar. Det kan jo kanskje òg gi nokre opningar for cupen som vi ikkje kjenner i dag, seier Øverland utan å ose over av optimisme med tanke på NM.

Usikkert

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund seier dette om cupen for menn:

– Kva vi klarer å få til i år, er uvisst, men det blir heilt sikkert ikkje ei gjennomføring med sju rundar som vi er kjende med. Vi ventar på Uefa-styremøtet med tanke på fleire ting, seier han til NTB.

Dersom det blir cupspel i 2020, vil det bli i ei barbert utgåve. NM er ei gulrot for mange småklubbar der besøk av storklubbar gir gode inntekter. Det er høgst uklart om dette blir noko av landet rundt i år.

Kvalifiseringsrundane for NM er allereie avlyste.

Fleire trenarar, mellom anna Vålerengas Dag-Eilev Fagermo, har teke til orde for at Eliteserien-klubbar kan kome inn i cupen frå andre eller tredje runde

Spent

Norske fotballspelarar på øvste nivå kjem til å ha eit særs tett kampprogram andre halvdel av året. Det skal etter planen spelast 30 rundar i Eliteserien, og avslutninga er lagt til godt ut i desember.

I tillegg er det mogleg europacupdeltaking for nokon klubbar.

Det er venta at Uefa neste veke offentleggjer ein plan for korleis sommaren og hausten kan sjå ut både for klubb- og landslag. Noregs omspel (mot Serbia) om EM-plass for menn er venta å bli spelt i månadsskiftet oktober og november, og ei stadfesting på det kan kome om få dagar.

Også NTF har delteke i ei arbeidsgruppe i Uefa-regi for å sjå på korleis fotballkrisa i kjølvatnet av pandemien skal handterast.

– Alle ropar etter avgjerder, og vi ventar at det kjem avgjerder frå Uefa neste veke, seier Øverland.

Eliteserien sesongstartar med kampar tysdag.

