Liverpool kan avgjere gullkampen i leikegrinda til rivalen

Det stadfestar Everton på nettsidene sine onsdag.

Dermed kan Liverpool sikre den første ligameisterskapen til klubben på 30 år i hola til byrivalen 21. juni. Føresetnaden er at Manchester City taper for Arsenal eit par dagar tidlegare.

Det har den siste tida vore diskutert å flytte eit knippe «høgrisikokampar» i Premier League-innspurten til nøytral bane. Årsaka er frykt for smittespreiing som følgje av at tilhengjarar samlar seg utanfor arenaen til laget sitt.

Mellom anna vart det først signalisert at kampar der Liverpool kan sikre serietittelen ikkje kan spelast på Anfield. Seinare har Premier League lagt fram eit kampprogram der det ikkje er tilfelle.

Også det komande Merseyside-derbyet stod på lista over kampar som var vurderte spelte på nøytral bane, men no har lokale tryggingsstyresmakter i Liverpool gitt grønt lys for at oppgjeret kan gå på Goodison Park.

Avgjerda skal vere teken i tett dialog med klubbane og fansen.

Kampen blir samtidig spelt for tomme tribunar. Everton opplyser at TV-sjåarane kan følgje kampen gratis på Sky Sports. Også det siste er eit grep for å redusere smittefaren.

