Tokyo-OL blir «forenkla» sommarleikar

Han seier at arrangøren arbeider med meir enn 200 idear for å forenkle arrangementet og gjere det mindre kostbart. Bakgrunnen er dei kraftige meirkostnadene som kjem i samband med avgjerda om å utsetje leikane eitt år på grunn av viruspandemien.

Muto uttalte seg på ein pressekonferanse i samband med eit styremøte i IOC onsdag. Han sa at konkurranseprogrammet så langt er uendra, men at det er mogleg at tilskodarkapasiteten for ein del øvingar vil bli redusert.

Yoshiro Mori, som er president i organisasjonskomiteen, ville ikkje diskutere moglegheita for at leikane kan bli avlyste.

– Det er ikkje rett å snakke om spekulasjonar som byggjer på eit hypotetisk scenario, og vi er ikkje der at avlysing blir vurdert som alternativ, sa han.

Det har tidlegare komme fram at det ikkje vil vere mogleg å utsetje leikane igjen dersom helsesituasjonen i verda ikkje tillèt at OL blir gjennomført som no planlagt i tida 23. juli til 8. august 2021.

