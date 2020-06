Amnesty slår ny alarm om VM i Qatar

sport

Amnesty har i fleire år følgt forholda rundt bygginga av anlegga til fotball-VM i Qatar i 2022. Det har jamleg vore avslørt nær slaveliknande forhold for arbeidarane, som ofte kjem frå andre asiatiske land.

I den siste rapporten skriv menneskerettsorganisasjonen at rundt 100 arbeidarar som har jobba med fasaden på Al-Bayt-arenaen i Doha, ikkje har fått løn på sju månader.

– Dei er uroa for familiane sine som er avhengige av dei pengane dei sender heim til betaling for skulegang og medisinar, seier Steve Cockburn i Amnesty.

Cockburn seier at VM-arrangøren har innrømt at dei har kjent til at det har vore forseinkingar i utbetalinga av løn heilt sidan 2019.

Det har vore jamleg kritikk av forholda for VM-arbeidarane dei siste åra. Ifølgje den internasjonale arbeidstakarorganisasjonen ITUC har fleire tusen menneske mista livet i arbeidsulykker.

Det kom massive reaksjonar og påstandar om korrupsjon i kjølvatnet av at Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i 2010 tildelte Qatar VM i fotball. Meisterskapen blir spelt mellom 21. november og 18. desember 2022. VM er flytta til hausten på grunn av varmen.

(©NPK)