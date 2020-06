Bodø/Glimt sikra seg Grorud-talent

sport

Frå 31. august skal Hagen framleis spele i gult, men denne gongen er Grorud-drakta bytt ut med Bodø/Glimt-drakt. 20-åringen har signert ein kontrakt som varer ut 2023.

– Det kjennest veldig bra. Det er morosamt og nytt for meg at den nest beste klubben i fjor er interessert i meg. Når sjansen baud seg, så var den ein sjanse eg ikkje kunne takke nei til, seier Hagen til nettstaden til Glimt.

Sportsleg leiar Aasmund Bjørkan i Bodø/Glimt gler seg stort til å sjå Hagen på toppnivå i Noreg.

– Elias er ein svært spennande midtbanetype. Han har eit stort potensial, og vi trur han kan ta nye steg. Han kan bli ein veldig god midtbanespelar, seier Bjørkan til NTB.

Treningskamp

– Han er ein solid allroundspelar. Han er relativt ung, og kroppen hans er i vekst framleis, så at han tek fleire steg i tida framover, er naturleg. Når han får trena bra med høg intensitet, trur vi det kan bli svært bra, seier han.

Bodø/Glimt og Grorud møttest i januar til den første treningskampen for sesongen. Også før kampen hadde Glimt følgt Hagen, men etter ein god kamp intensiverte Glimt jakta på 20-åringen.

– Vi har følgt ekstra med på han sidan då. Det berre forsterka det inntrykket vi hadde frå før, seier Bjørkan.

Hagen var i Lillestrøm fram til 2018, då han skreiv under for Grorud. 2000-modellen har vore ei viktig brikke sidan overgangen for eit Grorud-lag som rykte opp sist sesong, men han får ikkje vere med på eventyret i førstedivisjon med Oslo-laget.

20-åringen har fått mykje tillit av den lovande trenaren Eirik Kjønø sidan overgangen for to år sidan.

Prøvespel hos Rangers

Seinast 17. september spelte Hagen i fjerdedivisjon for Grorud 2, men han var likevel fast på Grorud i andredivisjon i både 2018 og 2019.

Etter sesongen var han ei veke i Glasgow for å trene med den skotske storklubben Rangers, som blir leidd av Liverpool-legenda Steven Gerrard.

Den sentrale midtbanespelaren har elleve aldersbestemde landskampar for Noreg og spelte G19-EM i Armenia sist sommar.

(©NPK)