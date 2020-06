NHL-laga startar treningsleir 10. juli

sport

Det blir fase tre av opptrappinga av aktiviteten før gjennomføringa av sluttspelet, skriv ligaen på nettstaden sin. Det er tidlegare bestemt at resten av grunnserien skal avlysast, og at sluttspelet blir utvida til 24 lag. Det omfattar dermed klubben til Mats Zuccarello, Minnesota Wild.

Frå måndag har klubbane kunna avvikle trening med små grupper av spelarar. Opptrappinga til full trening blir gjennomført dersom det blir vurdert som trygt ut frå smittevernomsyn. Kor lenge treningsleirane skal vare, skal avgjerast seinare, men sannsynlegvis går dei over om lag to veker.

I så fall kan ein spele treningskampar frå 24. juli, og sluttspelet kan starte ei veke seinare.

Datoen for full trening gir spelarane tid til å slutte seg til klubbane sine. NHL-sjef Gary Bettman sa nyleg at 17 prosent av spelarane er i utlandet.

Sluttspelet skal gjennomførast i to byar, ein for Eastern Conference og ein for Western Conference. Byane er enno ikkje utpeika. Minnesota Wild møter Vancouver Canucks i den innleiande runden i best av fem kampar.

(©NPK)