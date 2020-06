Liverpool i gullform før Premier League-oppstarten

sport

Sadio Mané, Naby Keita og Takumi Minamino gav Liverpool tre måls leiing ved pause. Joel Matip og unggutane Ki-Jana Hoever og Leighton Clarkson fullførte verket i 2. omgang.

Det skjedde utan Mohamed Salah og Andy Robertson, men resten av stjernegalleriet fekk speletid i ein kamp som ifølgje Klopp var viktig, ikkje minst med tanke på å venje seg til instruksane i smittevernprotokollen Premier League-klubbane vedtok tidlegare på dagen.

Både spelarar og støtteapparat slepp å bruke munnbind, men det blir ikkje ballgutar eller -jenter. Ballane skal desinfiserast, og spelarane har beskjed om å feire skåringar med sosial distanse. Dei skal òg avstå frå å spytte eller snyta seg under kampane.

Annleis

– Alt er annleis. Gutane drog heim utan å dusje. Tenk om det hadde regna kraftig, og så måtte dei berre setje seg i bilen og køyre heim, sa Klopp til klubbnettstaden.

– Vi heldt spelarmøtet i styrerommet. Her på Anfield veit vi korleis vi skal gjere ting, men med tanke på bortekampane prøver vi å førebu oss på rare og uventa situasjonar slik at vi ikkje blir overraska.

Planen Klopp hadde, var å la spelarane få 45 minutt kvar.

– Vi hadde litt for få førsteval tilgjengelege, så tre stykk måtte spele 60 minutt, men det er OK. Det såg veldig bra ut, sa Klopp, som la til at det òg var viktig å venje seg til å spele for tomme tribunar.

Atmosfære

– Det er noko heilt anna utan supporterane. Vi elskar denne sporten på grunn av atmosfæren, men no står vi overfor ein ny situasjon, og vi må gjere det beste ut av det. Vi må skape vår eigen atmosfære, og vi snakkar om det heile tida, å ha ei positiv innstilling.

Liverpool har vunne 27 av 29 seriekampar så langt og er på veg mot sin aller første Premier League-tittel. Førre seriemeisterskap vart sikra heilt tilbake i 1990.

Første seriekamp etter pausen er byderbyet borte mot Everton søndag 21. juni. Dersom Manchester City skulle tape for Arsenal i hengjekampen onsdag, vil Liverpool sikre gullet med siger over byrivalen.

