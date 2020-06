NFF-topp stadfestar at eigen tillit er tema internt

sport

Årsaka til at tilliten til Bjerketvedt har vorte eit tema, er ei klagesak i Pressens faglige utvalg. NFF klaga inn fotballmagasinet Josimar for ikkje å ha gitt forbundet tilsvarsrett i ei sak som mellom anna dreidde seg om bakgrunnen for at tidlegare kommersiell direktør Erik Loe bytte stilling i NFF.

I samband med klaga avslørte Josimar at Bjerketvedt var blant dei anonyme kjeldene i artikkelen. Den offentleggjeringa reagerte og reagerer framleis generalsekretæren kraftig på.

– Eg er framleis opprørt over at eit seriøst medium blæs ei kjelde, men eg erkjenner òg at det var ugreitt å trekkje fram tilsettinformasjon uansett samtaleform eller intensjon. Det har eg beklaga overfor den det gjeld (Erik Loe), dei tilsette og forbundsstyret, både skriftleg på intranettet førre veke og på eit møte i dag, seier generalsekretæren til VG.

Han stadfestar samtidig at saka ikkje er lagd død.

– Dette er ei sak som går internt i NFF, og det vil bli fleire møte og diskusjonar framover. Eg opplever at vi har ein god og konstruktiv dialog, både med tilsetterådet, forbundsstyret og Erik Loe sjølv. Det held fram neste veke, seier Bjerketvedt.

Han stadfestar at hans eigen tillit er eit tema, og at det har vore gjennomført samtaler med tilsetterådet.

Tilsetterådet vil ikkje kommentere saka overfor VG.

Fotballpresident Terje Svendsen har vore klar på at han har tillit til Bjerketvedt.

