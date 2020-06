Tre nordmenn på Meisterliga-stjernelag

sport

Sagosen var dessutan den som fekk flest røyster av alle herrespelarane. Over 50.000 handballfans røysta fram laget sitt på Det europeiske handballforbundets (EHF) nettsider, og 14.004 av dei hadde plukka ut trønderen som har briljert for Paris Saint-Germain.

Neste sesong skal Sagosen spele for tyske Kiel. Han hamna på venstrebacken på stjernelaget som ser slik ut:

Målvakt: Niklas Landin (Kiel)

Venstreving: Manuel Strlek (Veszprém)

Venstreback: Sander Sagosen (PSG)

Midtback: Mikkel Hansen (PSG)

Strek: Bence Bánhidi (Szeged)

Høgreback: Aleks Dujsjebajev (Kielce)

Høgreving: Niclas Ekberg (Kiel)

Favorittsjuaren for kvinner inneheld to norske spelarar, og Györ-proffen Stine Bredal Oftedal fekk nest flest stemmer med 13.161. Berre Valceas strekspelar Asma Elghaoui (14.896) var meir populær enn den norske landslagskapteinen.

Sanna Solberg-Isaksen, som speler for Esbjerg, vart stemt fram som venstreving med 6.570 stemmer. All Star-laget for kvinner ser slik ut:

Målvakt: Amandine Leynaud (Györ)

Venstreving: Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg)

Venstreback: Cristina Neagu (Bucureşti)

Midtback: Stine Bredal Oftedal (Györ)

Strek: Asma Elghaoui (Valcea)

Høgreback: Anna Vjakhireva (Rostov)

Høgreving: Jovanka Radicevic (Buducnost).

