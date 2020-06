Varslar nye TV-endringar i Eliteserien: Ingen falsk publikumslyd, grafikk ved skåring og mindre ekko

sport

– Vi har undersøkt veldig grundig den siste tida, og spesielt sett til Tyskland og Danmark. I tillegg har vi følgt med i media og prata med supporterar og klubbar. Vi ønskjer å optimalisere opplevinga for sjåarane utan å leggje til kunstige element som er forstyrrande for fans, spelarar og dei som sit heime.

Det seier Johannessen til NTB om dei nye endringane som blir gjorde når fotballen på øvste nivå i Noreg rullar igjen tysdag.

Han håpar at det etter kvart kan komme eit lite knippe menneske på kampane, men til så lenge går kampane med tomme tribunar.

Ingen falsk publikumslyd

Det har lenge vore diskutert om det skal leggjast på falsk publikumslyd på kampane, men Johannessen avkreftar at det blir tilfellet.

– Vi har teke til oss at det er mange supporterar der ute som ikkje ønskjer det. Det har vorte prøvd ulike ting i Tyskland og Danmark, men vi kjem ikkje til å ha falsk publikumslyd, seier han.

Avgjerda har vorte teken saman med Fotball Media og produksjonspartnaren NEP.

– I tillegg har vi fått tilbakemeldingar frå klubbar og sett kva supporterane vil ha og ikkje, held Johannessen fram.

Fleire endringar

Utanom å ikkje ha falsk publikumslyd blir det gjort fleire endringar for å gjere TV-opplevinga så bra som mogleg for sjåarane:

* Ved mål i kampane blir det lagt på ein grafikk som går over skjermen der det står «mål» med ein lyd knytt til.

– Det skal sprite opp produktet i mangel av publikum. Det skal forsterke, ikkje forstyrre opplevinga.

* I dei store TV-kampane vil det ved frispark bli lagt på grafikk der ein kan sjå avstand til muren og mål, og dessutan at ein kan få målt fart på skot.

– Det er ikkje nytt, men vi kjem til å reintrodusere det til dei største kampane.

Håpar på supporterar

* Med hovudkameraet i kampane kjem det til å bli mindre bilete med tomme tribunar bak og fleire tette seansar så kameraa fokuserer på spelet og det som skjer på banen.

– Det blir mindre tribune. Vi kjem til å gå litt tettare.

* Banemikrofonane kjem framleis til å vere vendt mot tribunane sjølv om det frå starten ikkje er tilskodarar. Men dei skal jobbe for å få vekk ekkoet som kjem til å oppstå når spelarane pratar ute på banen.

– Det har vorte gjort ein del testar i Tyskland og Danmark. Vi skal leggje eit lite, svakt element av kontentum, altså vanleg lyd som er utandørs, slik at ekkoet ikkje høyrest så klart.

Og Johannessen kryssar fingrane før pressekonferansen 15. juni der det kan komme nyheiter om tilskodarar på norske kampar.

– Og så har vi eit håp om at vi kan få ei overrasking i siste liten med at nokre supporterar får komme inn. Vi får be ei kveldsbønn før pressekonferansen måndag og håpe på det beste, avsluttar sportsdirektøren i Discovery.

(©NPK)