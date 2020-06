Høie-oppfordring til tørste fotballelskarane: – Ikkje gjer noko dumt. Puben din kan miste løyvet

sport

Onsdag blir spelt to kampar i engelsk toppfotball, og for mange vil PL-oppgjera utover sommaren vere ein magnet mot pubar og sportsbarar som viser fotball direkte på Tv-skjermane. Det står att heile 92 kampar i den engelske eliteserien.

Helseministeren har ei klar oppfordring til gjestene landet rundt.

– Det er viktig at vi då følgjer dei reglane som gjeld, og vi har jo opna pubane no, men med veldig klare reglar om korleis serveringa skal vere og med ein meters avstand. Mange som ser fotball på pub, går jo på sin stampub som dei er veldig glad i. Dei må vite at viss dei gjer noko dumt, så er det puben som kan få straffa, dei som kan miste løyvet og ikkje overleve dette, seier Høie til NTB.

Ølkranene er opne og klare til å møte etterspørselen frå fotballfolket.

– Dei skal ta vare på den lokale puben sin og sikre at det er ein stad som ein framleis kan gå på. For det er kjempekjekt at ein no kan få gode fotballopplevingar saman med gode venner på ein pub, men sørg for at det framleis kan skje om ei veke, to veker, ein månad, held helseministeren fram.

Det er ikkje mange vekene sidan statsminister Erna Solberg (H) uttalte at ho var småskeptisk til gjenopninga av barar i Noreg.

– For oss ville det vore eit risikopunkt. Vi har ikkje opna barane i Noreg. Dei opnar først 1. juni. Dette er framleis eitt av dei punkta eg er litt engsteleg for. Korleis vil åtferda blant nordmenn vere då? sa ho til Sveriges Radio 21. mai.

