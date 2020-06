Casillas trekkjer kandidaturen sin som fotballpresident

sport

Årsaka er koronapandemien der det spanske folket er hardt ramma.

– Eg vil informere dykk om at eg har bestemt meg for ikkje å stille i det komande RFEF-valet, sa 39 år gamle Casillas i sosiale medium.

Han opplyste at covid-19 har ført til over 27.000 dødsfall i landet, og det har resultert i at presidentvalet har vorte andreprioritet. Koronapandemien overskyggjer alt.

Casillas var kaptein for det spanske laget som tok den første VM-tittelen sin i 2010. Det var i februar at han gjekk ut og offentleggjorde kandidaturen sin mot sitjande RFEF-president Luis Rubiales.

No banar Castillas-avgjerda vegen klar for at Rubiales kan gå for sin andre presidentperiode under valet som etter planen skal føregå 17. august.

Casillas har to EM-titlar for Spania, fem spanske seriemeisterskapar, tre meisterligatitlar for Real Madrid og éin seriemeisterskap i Portugal for Porto.

(©NPK)