Henning Berg: – Nokre av dei beste dagane mine som trenar

Henning Berg og hans Omonia vann den kypriotiske seriemeisterskapen for første gong sidan 2009/10-sesongen. Med 43 poeng på 22 kampar stod dei likt med rivalen Anorthosis då koronapausen kom.

Sjølv om Bergs menn hadde dårlegare målskilnad, vann dei ligatittelen på innbyrdes oppgjer. Den tidlegare Blackburn- og Manchester United-spelaren set triumfen høgt på lista over eigne trenarprestasjonar.

– Dette har på mange måtar vore nokon av dei beste dagane mine som trenar. Då eg var i Legia vann vi ligaen og kvalifiserte oss for Europa League, der vi òg vann fem av seks gruppespelkampar. Men her i Omonia har vi vore nøydde til å byggje eit nytt lag, seier Berg i eit intervju med The Guardian.

Berg, som var trenar i Legia Warszawa frå 2013 til 2015, seier vidare at suksessen på ferieøya har vore eit resultat av knallhardt arbeid.

– Vi har vore nøydde til å hente mange nye spelarar. Vi har måtta jobbe hardt, medan vi har endra måten vi speler på. Det er definitivt mykje meir å gjere her enn i Legia, meiner Berg.

Omonia kom frå ein noko skuffande 5.-plass i 2018/19. No skal dei ut i meisterligakvalifisering til hausten.

– Presidenten var tydeleg på at han ville ta Omonia tilbake til ei topp 4-plassering for å kjempe ute i Europa. Det var det som var målet. Vi avslutta som ligameister og skal spele Champions League-kvalifisering, så sesongen har vore betre enn forventa, sa Berg.

