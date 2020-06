NFFs plan: Oppstart for 3.-divisjon 8. august

sport

Det stadfestar forbundet på nettsidene sine måndag.

Oppstart 8. august krev samtidig at det blir gitt grønt lys frå styresmaktene før den tida.

Før helga gav regjeringa grønt lys for kontakttrening i all toppidrett, inkludert 2.-divisjon for menn og førstedivisjon fotball for kvinner. Det bana vegen for at dei ligaene kan kome i gang med kampaktivitet i løpet av ein månad.

For klubbane i 3.-divisjon kom det likevel ingen gode nyheiter.

Skuffa

Både Norges Fotballforbund og Divisjonsforeningen vart skuffa.

– Som leiar av Divisjonsforeningen blir det at ein gleder seg med dei som får starte opp, og samtidig forstår eg den enorme frustrasjonen som dei (3.-divisjonsklubbane) står i, sa styreleiar Kari Lindevik i Divisjonsforeningen til NTB.

Ho representerer klubbane både i 2.- og 3.-divisjon.

– Eg hadde håpa og trudd at når dei først lempa på reglane som har vore, så ville dei lempe på dei endå meir, la Lindevik til.

Enkel serie

Når regjeringa kan kome til å gi fotballklubbane i lågare divisjonar klarsignal til å trappe opp aktiviteten ytterlegare, er uvisst.

Norges Fotballforbund tek samtidig sikte på å starte opp 3.-divisjonssesongen 8. august. Frå før er det vedteke at det skal spelast enkel serie i 2020.

Måndag klokka 14.00 blir kampoppsettet trekt. Også spelarane i 2.-divisjon får då svar på korleis terminlista blir sjåande ut. Seriestart der er sett til 11. juli, og også på tredje nivå i norsk fotball skal det spelast berre enkel serie som følgje av virussituasjonen.

(©NPK)