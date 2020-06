Sterk Carlsen-avslutning sørgde for norsk siger i Clutch Chess International

sport

Carlsen leidde med eitt poeng, 6,5-5,5 før dei to avgjerande «clutch»-partia, som gav tre poeng for siger og eit og eit halvt poeng for remis.

I det første «clutch»-partiet vann Caruana og tok leiinga med to poeng, 8,5-6,5. Det var òg første gong Caruana leidde i finalen. Det betydde at Carlsen måtte vinne det ellevte og siste partiet for å vinne finalen.

– Eg var eigentleg ganske roleg, for eg visste at eg hadde ein sjanse til, sa Carlsen til arrangøren.

Knapp siger

I det siste og avgjerande partiet kom Carlsen sterkt tilbake og slo Caruana.

Det betydde siger 9,5-8,5 til Carlsen etter at det berre minutt tidlegare såg bekmørkt ut. Nordmannen svarte med å feire med ein finger framfor munnen, ei klassisk «hysj»-rørsle.

– Det passa bra å gjere det, sa han, og la til at han var inspirert av basketballspelaren Klay Thompson, som gjorde det for sitt Golden State Warriors i finaleserien mot Cleveland Cavaliers i 2015.

– Men eg lovar at neste gong eg gjer det, så skal eg ha noko å tape òg. No hadde eg jo allereie vunne, så eg kunne ikkje bli audmjuka i etterkant, la han til.

– Ein draum

Om det siste og avgjerande partiet sa Carlsen:

– Det siste partiet var ein draum der alt fungerte, og eg trong ikkje eingong å tvinge han fram. Eg følte likevel det kunne gått begge vegar i dag.

– Noko gjekk feil. Eg veit ikkje kva, sa Caruana om det siste partiet.

For sigeren fekk òg Carlsen 50.000 dollar. Totalt sat han igjen med 75.000 dollar etter turneringa.

