TV 2: Nora Mørk vender tilbake til norsk handball

TV 2 seier at dei har fleire kjelder i ulike miljø som meiner å vite at Mørk ønskjer seg ut av kontrakten med CSM Bucuresti før tida.

Mørk har gjennomført eitt år i den rumenske klubben, men var skadd heile det første året.

Etter planen skulle ho reise tilbake til Romania i juli til ny sesongoppkøyring.

Det skal vere andre årsaker enn økonomi og spelarstall i CSM Bucuresti som gjer at Mørk ønskjer seg heim til Noreg.

Vipers Kristiansand har ein krutsterk stall. På førre landslagssamling hadde dei med ti spelarar.

Nora Mørk har vore mykje skadd i dei siste åra. Ho har berre tre framferder på landslaget sidan VM-finalen 17. desember 2017.

Mørk var landslagssamling i nettopp Kristiansand tidlegare denne månaden, men då var ikkje klubbytte noko tema. Då handla det om landslaget.

– Landslaget betyr veldig mykje for meg. Det har vore den største motivasjonen for å komme tilbake dei siste åra. Når eg har vore skadd har dei gitt meg så mykje hjelp at ein ønskjer å gi noko tilbake.

