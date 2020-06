Torneus blir Eurosports nye fotballekspert

sport

Torneus er mest kjent for å vere noko så sjeldan som ein kvinneleg hovudtrenar for eit herrelag i fotball. Ho tok over 3.-divisjonslaget Skjervøy i 2018.

Frå august byrjar Torneus i ny jobb som utviklingssjef i Røa, der ho tidlegare har spelt. Samtidig skal ho vere Eliteserie-ekspert for Eurosport.

– Det å få moglegheita til å jobbe som fotballekspert for Eurosport og Dplay er ei utruleg glede og ære for meg. Eliteserien i seg sjølv er ein arena og eit produkt som tiltalar meg, men no i ei spesiell tid og kvardag trur eg det blir ekstra spennande, seier Torneus i ei pressemelding frå Discovery.

Ho skal hovudsakleg vere ekspert i programmet Fotball Direkte saman med Tor Ole Skullerud, Bengt Eriksen, Bernt Hulsker, Joacim Jonsson og Kjetil Rekdal. Torneus debuterer som ekspert i samband med tredje serierunde neste veke.

