Uroa Raja krev rasismerapport frå idretten – kallar inn til møte torsdag

sport

Det stadfesta statsråden då han møtte pressa måndag.

Raja seier han har sett og vorte overraska over utspel den siste tida om at idretten ikkje hatt tilstrekkeleg fokus på rasisme og diskriminering.

– Det er urovekkjande, og det er vi alle uroa over, sa kulturministeren.

Komande torsdag møter han Norges idrettsforbund for å drøfte problematikken og vegen vidare, men allereie i forkant blir det sett krav til idretten.

– Eg har kalla inn idretten til møte torsdag for at dei skal orientere om arbeidet sitt, i dette tilfellet blir det manglande arbeidet, for å fremje verdiar som kan kjempe mot rasisme, og verdiar som kan vere inkluderande på idrettsbanen, sa Raja – og la til:

– Det første eg gjer allereie no, er at eg ber idretten setje i gang eit arbeid sjølv. Det handlar om at dei må lage ein rapport om dette.

Kulturministeren varsla òg at han på møtet på torsdag sjølv vil lansere fleire tiltak.

(©NPK)