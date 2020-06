Den raskaste mannen i verda suspendert – risikerer to års utestenging

sport

Coleman var den raskaste mannen i verda i fjor og tok òg VM-gull på 100-meteren i Doha. I tillegg vann amerikanaren gull på 4 x 100 meter med USA under den same meisterskapen.

No risikerer sprintaren å bli utestengt i to år fordi han var ute på julehandling då dopingkontrollørane kom heim til han. Han hadde opplyst at han skulle vere heime. Brotet på meldeplikta er hans fjerde sidan juni 2018.

Integritetseininga for friidretten (AIU) har mellombels suspendert Coleman medan saka blir behandla. Han kan bli utestengd i inntil to år.

Coleman sjølv rasar på Twitter og fortel om hendinga i eit lengre innlegg der. Mellom anna hevdar amerikanaren at dopingkontrollørane ikkje kontakta han på telefon då han ikkje opna døra.

– Og no kan dette resultere i at eg blir utestengd på grunn av andre innmeldingsfeil som skjedde for godt over eitt år sidan, skriv han.

Coleman var faktisk heldig som i det heile fekk starte 100-meterkonkurransen i VM. Han hadde nemleg tre brot på meldeplikta på eitt år – noko som normalt inneber utestenging – men reglane for dopingtestar gjorde at den første misferda vart tilbakedatert frå 6. juni til 1. april 2018. Dermed vart det eitt år og 25 dagar mellom Colemans første og tredje brot på meldeplikta.

