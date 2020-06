NFF varslar gjennomgang etter at tilskodarar sat og stod for tett

sport

Spesielt på Lerkendal og i Sarpsborg viste TV-bilde at Rosenborg- og Sarpsborg-fansen sat eller stod alt for nære kvarandre.

Regelen var at dei 200 supporterane som fekk lov til å sjå kampen live skulle ha minst to sete mellom seg på tribunen. På Lerkendal sat supporterane tett i tett på den eine tribunen, medan Sarpsborg-fansen stod samla bak det eine målet i oppgjera deira mot Vålerenga.

– På enkelte stadion var avstanden ei utfordring. Det var vi òg førebudd på. No skal vi gå gjennom dei situasjonane, sa NFFs elitedirektør Lise Klaveness på Eurosport-sendinga etter at alle kampane var ferdigspelte tysdag.

– Alle reglane er heilt nye for oss, så det tek tid. Vi har vekevise møte med alle klubbane. No skal vi – saman med klubbane – gå gjennom dei tilfella der folk sat for tett. Her blir det kravd fleksibilitet. Desse situasjonane må evaluerast, sa Klaveness.

Ho la til at det var bra å sjå at dei arrangementsansvarlege på arenaene der supporterane stod eller sat for tett reagerte kjapt etter at delegatane sa frå om avstanden.

Onsdag blir den første runden spelt ferdig med Start mot Strømsgodset og Haugesund mot Brann.

