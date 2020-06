sport

Nokre minutt før pause mista nordmannen ballen før han fekk fatt i han igjen etter eit innlegg. Samtidig rygde Nyland inn i sitt eige nett.

TV-bilda viste at ballen var klart over streken, men mållinje-teknologien Hawkeye reagerte ikkje. Dommar Michael Oliver fekk dermed ingen beskjed om at ballen var inne.

Dermed slapp den norske målvakta unna ein kjempeblunder.

Saka vart raskt ein stor snakkis, og fleire ekspertar slo fast at Nyland var svært heldig.

