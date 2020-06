Serbia-kampen har fått ny dato: blir spelt 8. oktober

sport

Oppgjeret skulle opphavleg vore spelt 26. mars, men viruspandemien stoppa han og det aller meste anna av idrett. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hadde onsdag første del av styremøtet sitt der aktiviteten av dei neste månadene vart spikra.

Går alt som planlagt, vil kampen bli spelt i Oslo. Noreg hadde flaks i trekninga og fekk fordel av heimebane. Det vil landslaget òg ha i eit eventuell «finalekamp» mot anten Skottland eller Israel etter Serbia-duellen.

Ein slik finalekamp skal spelast 12. november. Sluttvinnaren av desse fire nasjonane er klar for EM.

Noregs A-landslag har ikkje vore med i ein meisterskap sidan EM-2000. Då var ikkje ein spelar som Erling Braut Haaland eingong fødd.

Uklart

Pandemisituasjonen gjer at Uefa må halde ope for at det kan bli andre løysingar rundt kampane. Dette kjem av reiserestriksjonar og smittefare.

Kampar føre eit utselt Ullevaal stadion vil truleg vere ein stor fordel for Noreg. Det er per no heilt uklart om, og kanskje kor mange, tilskodarar blir sleppte inn.

Ei heller finst det nokon garantiar for at det blir Ullevaal som skal vere arena for skjebnekampen mot Serbia.

