Statsråd bomma på namnet til United-stjerne – skylder på Harry Potter

sport

Rashford har den siste tida stått på barrikadane for å sikre fattige barn i heimlandet tilgang på gratis skulemåltid gjennom sommaren. Tysdag vann han fram.

Onsdag vart helseminister Matt Hancock konfrontert med det som vart ei real heilomvending frå regjeringas side i saka.

– Eg skal fortelje dykk kva som skjedde. Statsministeren snakka med Daniel Rashford, vurderte saka og tok avgjerda. Eg synest det er flott, sa statsråden til Sky News ifølgje The Guardian.

Seinare på dagen vart Hancock konfrontert med namnebommen av radiostasjonen LBC. Då peika statsråden på forkjærleiken til sin eigen son for Harry Potter som ei mogleg forklaring.

– Kanskje tenkte eg på Harry Potter, sa ministeren.

Kalla verre ting

Daniel Radcliffe speler trollmannen Potter i filmane som baserer seg på bøkene til suksessforfattaren JK Rowling.

– Sjuåringen min høyrer på Harry Potter og les Harry Potter heile tida, inkludert klokka 05.30 i dag tidleg då eg stod opp for å ta medierunden til denne morgonen, sa helseministeren.

I eit intervju med BBC Breakfast lo Hancock godt av sin eigen namnebom.

Sjølv Marcus Rashford gav episoden merksemd i sosiale medium. På Twitter skreiv han:

«Eg har blitt kalla langt verre ting dei siste dagane».

Snuoperasjon

Britiske styresmakter vedtok for ei tid tilbake å avvikle ordninga som under koronapandemien har gitt barnefamiliar med låg inntekt tilgang på matkupongar. Målet med ordninga har vore å sørgje for at britiske barn ikkje gjekk svoltne medan skulane var stengde som følgje av virussituasjonen.

Familiane til rundt 1,3 millionar engelske barn har den siste tida nytt godt av tilgangen på gratis måltid.

Rashford tok opp kampen for å få regjeringa til å snu, og tysdag gjorde statsminister Johnson nettopp det.

(©NPK)