VG: Helsestyresmaktene vil ikkje opne for kampar i barnefotball i sommar

sport

Eit ferskt notat VG har fått innsyn i, viser at helsestyresmaktene ikkje tilrår å opne for meir barne- og breiddeidretten før 1. september.

Vaksne breiddefotballspelarar vil verken kunne trene som vanleg eller spele kampar før til hausten – i beste fall.

– For oss er dette kritisk. Det tyder i praksis at i underkant av nær 300.000 barn og ungdom ikkje kjem i gang med normal aktivitet i heile 2020. Eg er sterkt uroa for kva dette har å seie for fråfallet av både spelarar og frivillige, seier fotballpresident Terje Svendsen.

(©NPK)