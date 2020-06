Comeback i Skiskyttarforbundet for Morten Aa Djupvik

sport

Han var i idrettssjef for skiskyttarane frå 2014 til 2018. Han tek over etter Anne Rustberggard Varden allereie før sommarferien.

– Eg tek fatt på oppgåva audmjukt og stolt. Eg ønskjer å vere synleg ute i miljøet og stelle med kjerneområda våre. Skiskyttaraktivitet er det aller viktigaste. Det er avgjerande for framtida at skiskyttar-familien dreg lasset saman. Vi som forbund må derfor ut og besøkje krinsar og klubbar, sjå til at kunnskap blir delt, og at rammevilkåra for skiskyttaraktivitet blir best mogleg, seier 45-åringen.

Djupvik var idrettssjef i Norges Skiskytterforbund i perioden 2014–2018, og tiltrer rolla som generalsekretær allereie før sommarferien.

(©NPK)