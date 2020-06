Dette er Ruuds plan på veg mot «grus-VM» i Paris

sport

Der ventar ei ATP-turnering. Onsdag vart det klart at Roland-Garros òg blir spela til hausten, med start 27. september. Det var ei supernyheit for team Ruud.

– Casper er spent og glad for at det blir Roland-Garros i år. Planen hans er å starte opp sesongen i Washington 14. august, seier pappa Christian til NTB.

Etter turneringa i Washington blir det sannsynlegvis US Open i New York for Ruud. Han er oppe på 36.-plass på verdsrankinga etter eit sterkt år.

Roland-Garros er kalla som «grus-VM», og underlaget passar særs godt for Ruud. Arrangøren har ikkje avvist at det kan bli tilskodarar på kampane i Paris.

