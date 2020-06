Idrettspresidenten innrømmer rasisme-bom – Raja set ned arbeidsgruppe

sport

Torsdag møtte Kjøll og fleire andre idrettsprofilar kulturminister Abid Raja (V) for å diskutere tiltak som kan forhindre rasisme i idretten.

– Norges idrettsforbund har inga unnskyldning for at vi ikkje har vore gode nok, hatt kunnskap nok, eller erkjent i tilstrekkeleg grad at rasisme og diskriminering må takast sterkare tak i. Men det skal vi no gjere noko med, seier idrettspresidenten i ei fråsegn.

Ho varslar tre konkrete tiltak.

– Vi skal starte ei kartlegging av kva sentrale organisasjonsledd gjer for å førebyggje og handtere rasisme, og dessutan kva dei gjer for å rekruttere menneske med minoritetsbakgrunn inn i dei styrande organa sine. Vi skal òg lage ein rettleiar for handtering av rasisme og diskriminering i idretten som etter planen skal vere klar i september, seier Kjøll.

Kulturminister Raja har på si side vedteke å setje ned ei arbeidsgruppe som i tida som kjem, skal jobbe fram konkrete tiltak i kampen mot rasisme i idretten.

Konklusjonen på dette arbeidet skal liggje føre 1. september.

I arbeidsgruppa frå statsråden sit mellom anna friidrettsutøvar Ezinne Okparaebo, brytaren Grace Bullen og tidlegare fotballspelar Daniel Hatland.

Dei får med seg treningsguru Yngvar Andersen, tidlegare basketspelar Marco Elsafadi, TV 2-programleiar Siri Nilminie Avlesen-Østli og Magne Brekke. Sistnemnde er leiar i Oslo Idrettskrets.

(©NPK)