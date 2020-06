Dårleg nytt for Amiens og Toulouse – fransk liga sa nei til utviding

sport

Dei to klubbane, som har høvesvis Haitam Aleesami og Ruben Gabrielsen i stallen, vart dømde til nedrykk då sesongen i april vart avslutta heile 10 serierundar før slutt. Virustiltaket til franske styresmakter gav ikkje håp om å fullføre sesongen, og dei to laga som låg sist vart flytta ned.

Begge klubbar gjekk til retten, og for halvanna veke sidan kom Conseil d'État, den høgaste administrative retten i landet, til at avgjerda om nedrykk vart fatta på sviktande grunnlag. Den vart nemleg grunngitt i det tidlegare vedtaket til fotballforbundet om at Ligue 1 ikkje kan omfatte fleire enn 20 lag. Det vedtaket hadde berre gyldigheit til 30. juni i år.

Ligaen og fotballforbundet vart oppmoda til å sjå på moglegheita for å utvide til 22 lag. Styret i LFP behandla saka fredag og gjekk med 23 mot to stemmer inn for å halde fram med 20 lag. Avgjerda blir grunngitt med omsyn til helsa til spelarane, problem med å få terminlista til å gå opp og allereie inngåtte TV-avtalar.

Tysdag skal generalforsamlinga i ligaen godkjenne vedtaket, medan Frankrikes generalforsamling til fotballforbund har siste ord 26. juni.

