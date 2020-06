Haalands lagkamerat forlengde med Dortmund

sport

Den 29 år gamle sveitsaren kom til Dortmund frå Freiburg i 2015 og etablerte seg raskt som førstevalet til laget mellom stenga. Han har mellom anna cupgull frå 2017 på merittlista si.

– Vi er glade for at Roman Bürki held fram. Han er ei av dei mest solide målvaktene i Bundesliga, sa sportsdirektøren i klubben Michael Zorc.

– Det er ein viktig jobb han har gjort over lang tid, sa sportsdirektøren.

Tabelltoar Borussia Dortmund tapte 0–2 heime for Mainz onsdag og møter tabelltrear RB Leipzig i kampen på laurdag. Leipzig er tre poeng bak Erling Braut Haaland & co. med to serierundar igjen å spele.

(©NPK)