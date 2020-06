Marseille fekk økonomisk straff, men beheld meisterligaplassen

sport

Det melder Det europeiske fotballforbundet (Uefa) i ei pressemelding. Marseille blir straffa for ikkje å ha overhalde vilkåra som vart pålagde etter tidlegare brot på reglane om økonomisk fair play (FFP).

Manchester City vart tidlegare i år utestengt frå europacupturneringane i to år for grove brot på FFP-reglene. Klubbens anke er under behandling av Den internasjonale valdgiftsretten for sport.

Marseille må i tillegg til bota på 3 millionar euro gi avkall på 15 prosent av betalingane frå Uefa ved deltaking i europacupturneringar i sesongane 2020–21 og 2021–22. Klubben var på 2.-plass då den franske serien vart avbroten og er dermed klar for Meisterligaen.

Franske meisterligadeltakarar førre sesong fekk minst 435 millionar kroner for deltakinga si.

Marseille må dessutan nøye seg med å registrere 23 spelarar, mot normalt 25, for europacupturneringar dei tre neste sesongane.

(©NPK)