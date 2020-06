Protestar mot fotball i Brasil

sport

Brasil er no eitt av dei hardast virusråka landa i verda. Det blir rapportert om rundt 1000 døde kvar einaste dag. Totalt har 48.000 menneske mista livet av covid-19 i det søramerikanske landet.

Dette forhindra likevel ikkje at styresmaktene i Rio de Janeiro gav løyve til kampen mellom Flamengo og Bangu i ei delstatsturnering. Kampen vart spelt på ærverdige Maracanã stadion, som ligg vegg i vegg med eit provisorisk sjukehus, som behandlar covid-19-pasientar.

Det var Rio-ordførar Marcelo Crivella som gav grønt lys for kampen. Han kunngjorde at Brasils president Jair Bolsonaro ville vere til stades, men han dukka aldri opp.

Fleire toppklubbar i Brasil har protestert mot at det blir opna for fotball i den alvorlege situasjonen landet er i. Torsdag hadde fleire samla seg utanfor Maracanã for å protestere mot kampen som skulle spelast.

Flamengo slo Bangu 3–0.

(©NPK)